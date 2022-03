Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a fost primit, joi, de catre premierul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki. In cadrul vizitei, a avut loc o sedinta comuna a Guvernelor celor doua tari. Cei doi sefi de Guvern au avut discutii tete-a-tete.

- Premierul Nicolae Ciuca a ajuns joi, 3 martie, la Varsovia pentru a participa la ședința comuna a Guvernelor Poloniei și Romaniei, informeaza Executivul de la București. Dupa-amiaza, de la 15.30, oficialul roman va avea o intrevedere cu președintele polonez Andrzej Duda.De la ora 10.00, premierul roman…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, ca reuniunea a fost planificata cu mult timp in urma, avand o relevanta aparte pentru intarirea relatiilor bilaterale dintre Romania si Polonia si pentru problematica de securitate in estul Europei, ca urmare a invaziei fortelor armate ruse in Ucraina,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca joi se va afla la Varsovia pentru sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Poloniei. ”Maine, ne vom deplasa la Varsovia pentru desfasurarea sedintei comune de guvern. Doresc sa fac mentiunea ca este o activitate care a fost planificata…

- Președintele Romaniei a cerut, in cadrul reuniunii de urgența a șefilor de stat și de guvern din țarile membre NATO, accelerarea procesului de creare a Grupului de Lupta al NATO in Romania, ca masura de a consolida suplimentar postura de descurajare și aparare a NATO in regiune. Conform unui comunicat…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki le-a cerut serviciilor sale sa pregateasca o decizie care va inchide spatiul aerian al acestei tari pentru zborurile companiilor aeriene ruse, a anuntat el vineri pe Facebook, informeaza Agerpres . Acest plan urmeaza unei decizii similare, care a vizat compania…

- Un exercitiu NATO cu militari romani care se pregatesc sa plece in Polonia se desfasoara joi, 24 februarie, in Poligonul Capu Midia din judetul Constanta.Astfel, militarii romani vor pleca in cadrul Grupului de Lupta NATO, care asigurea prezenta inaintata, consolidata pe flandul nord estic al NATO.…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, luni, un mesaj cu prilejul implinirii a 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Ultimii doi ani au reprezentat un test de anduranta intr-o lupta continua cu un inamic nemilos: pandemia, iar aceasta perioada a scos in evidenta unitatea romanilor si puterea de…