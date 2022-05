Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut miercuri miniștrilor sa se asigure ca cheltuielile cu bunuri și servicii vor fi reduse cu 10%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, amanarea evaluarii ministrilor pana la finalul lunii iunie: Fiecare dintre ministerele coordonatoare de reforme vor trebui sa isi indeplineasca obiectivele asumate, a spus el, aratand ca aceasta evaluare va depinde de indeplinirea obiectivului…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut tuturor miniștrilor sa intensifice eforturile pentru ca pana finalul lunii iunie sa trimita documentele la Bruxelles pentru a respecta jaloanele din PNNR și pentru accesarea fondurilor europene din cadrul multianual. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Șeful statului a precizat, de asemenea, raspunzand unei intrebari a jurnaliștilor, ca nu a avut o discuție cu premierul Nicolae Ciuca despre eventuale remanieri in Guvern.”Evaluarea miniștrilor nu o voi face eu, chiar daca opinii despre fiecare ministru. Aceasta evaluare o voi spune primului ministru,…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, referitor la pachetul de masuri pregatit de Guvern, ca ministrul de Finante va discuta cu omologii sai din UE, iar apoi vor fi anuntate aceste masuri. "Din evaluarea pe care o avem, (... Citește mai departe...

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca liderii PNL si PSD l-au asigurat ca in sedinta coalitiei de guvernare de luni nu a fost facuta o evaluare a membrilor Cabinetului, subliniind ca evaluarea si remanierea ministrilor sunt la latitudinea prim-ministrului.

- Premierul Nicolae Ciuca i-a multumit, marti, inaintea sedintei BEx al PNL, ministrului de Interne, Lucian Bode, si precizeaza ca nu a facut o evaluare a ministrilor din cabinetul sau „care sa poate sa fie facuta public”.

- Premierul Nicolae Ciuca le-a solicitat ministrilor, in sedinta de Guvern de miercuri, sa faca toate demersurile pentru ca tintele si jaloanele pe care Romania le are de finalizat in primul trimestru al anului 2022 sa fie indeplinite la timp, a declarat purtatorul de cuvant al