Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Partidului Național Liberal (PNL), Ionuț Stroe, declara ca liberalii sunt mai determinați decat niciodata. Astfel, indiferent de data la au loc alegerile parlamentare, vor participa cu un candidat propriu pentru o funcție la Cotroceni. Ionuț Stroe, despre PNL la prezidențiale…

- Primul sondaj oficial care contureaza rezultatele votului pentru președinția Romaniei arata o repoziționare a clase politice.Un sondaj SOCIOPOL arata faptul ca primul-ministru Marcel Ciolacu conduce cursa pentru alegerile prezidențiale din aceasta toamna. Pe locul 2 se claseaza liderul AUR, George Simion.…

- Fostul primar al Rio de Janeiro, Cesar Maia (PSD), a atras atenția miercuri, 5 iunie, dupa ce a fost surprins aparent pe o toaleta in timpul unei ședințe online a Consiliului orașului Rio de Janeiro, unde activeaza acum ca și consilier. Deși imaginea a durat doar cateva secunde, poziția fostului primar…

- Intre pomana electorala a lui Marcel Ciolacu intr-o perioada de indatorare iresponsabila a Romaniei și audierea grupului Florian Coldea, Dumitru Dumbrava și avocatul Doru Traila aleg investigația lansata de DNA impotriva acestui trio sinistru. Cazul este mult mai complex și s-a prelungit și in…

- Peste 400 de companii romanești și straine din 31 de țari participa la a IX-a ediție a Expoziției internaționale BSDA 2024, dedicata industriei aeronautice, apararii, securitații naționale și private, care incepe miercuri la Complexul expozițional Romaero. La deschidere vor participa premierul Marcel…

- Nicolae Ciuca a oferit prima reacție in urma tentativei de asasinat asupra prim-ministrului slovac Robert Fico, petrecuta miercuri. Președintele Senatului condamna gestul și susține ca ”aceste acte de violența nu au locul intr-o democrație”. Intr-un mesaj transmis pe twitter, Nicolae Ciuca susține ca…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat ca exista diferente intre modul in care s-au dezvoltat localitatile conduse de liberali si felul in care s-au dezvoltat zonele cu alte administratii. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a subliniat diferențele evidente in dezvoltarea localitaților conduse de liberali…

- Nicolae Ciuca a declarat ca așteapta rezultatul alegerilor locale pentru a hotari daca va candida sau nu la alegerile prezidențiale. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat la Alba Iulia, despre posibila sa candidatura la președinția Romaniei și a raspuns ca așteapta finalizarea procesului…