- Romania s-a impus cu 5-3 la Ploiești, in fața reprezentativei Belarusului, intr-un meci cu doua reprize total diferite. Programul naționalei in luna noiembrie:15 noiembrie: Romania – Norvegia (Liga Națiunilor) – 21:45, “Arena Naționala” București, Pro TV18 noiembrie: Irlanda de Nord – Romania (Liga…

- Medicul pediatru Mihai Craiu a anunțat, sambata, la Digi24, ca spitalele din Romania se confrunta cu un nou fenomen: crește numarul de copii infectați cu COVID-19. Doctorul a precizat ca unii dintre minori se infecteaza acasa, de la parinți. "Problema este ca acum au inceput sa se imbolnaveasca și copiii…

- Corona Forms, programul dezvoltat de Ministerul Sanatații pentru a se interconecta datele pacienților bolnavi Covid 19, va fi funcțional de miercuri in toata țara. In cateva zile vor putea fi introduse și anchetele epidemiologice. Conform ministrului Nelu Tataru, aplicația dezvoltata de Ministerul Sanatații…

- Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, in cea mai mare parte a anului, a declarat Florin Cițu, ministrul Finanțelor. Acesta a aratat ca se dorește intrarea intr-o zona de neutralitate, adica fara stimulente fiscale, la finalul anului viitor, astfel incat…

- Cea mai buna handbalista din Romania, Cristina Neagu, a fost infectata cu coronavirus, conform unor surse citate de GSP.ro. Surse din cadrul CSM au precizat ca sportiva s-a simțit rau, a facut febra și a fost sa iși faca testul pentru depistarea coronavirusului. Rezultatele au ieșit pozitive, iar handbalista…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca numarul mare de cazuri de coronavirus inregistrat in ultimele zile e cauzat de redeschiderea scolilor, intrucat suntem la 10-12 zile de la inceperea anului scolar. ”Ramane sa vedem daca in zilele urmatoare ne stabilizam…

- Primul centru modular pentru copiii cu afectiuni grave, din Romania, iși va deschide portile in curand, in curtea Institutului Clinic Fundeni, din București. Potrivit ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, aici „se va trata tot ceea ce inseamna spitalizare de zi pediatrica” urmand ca, pe viitor, „sa mai…

- Doar doi din zece romani lucreaza de acasa, cel mai mic procent din UE. Cat de riscant este mersul la serviciu in pandemie și ce obiceiuri ne pot imbolnavi Desi se vorbeste mult despre munca de acasa, doar doi din zece romani lucreaza de la ei din sufragerie. Romania are cel mai mic numar de angajati…