"Apreciez gestul profesorului Nicolae Burnete ca fiind un act de demnitate in conditiile subfinantarii si dezinteresului fata de cercetarea stiintifica din Romania. Subfinantarea s-a acutizat recent, prin proiectul unei rectificari bugetare negative in domeniul cercetarii", scrie Cimpeanu vineri, intr-o postare pe facebook.

El precizeaza ca Guvernul a alocat cercetarii 0,17% din PIB in acest an, iar proiectul de rectificare "duce la 0,15% din PIB, in conditiile in care tinta oficial asumata de Romania pentru anul 2020 este de 1% din PIB - finantare publica a cercetarii".

"In anul…