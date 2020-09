Stiri pe aceeasi tema

- Acum ca sunt casatoriți și așezați la casa lor, Ioana și Ilie Nastase se gandesc la urmatorul pas in relație, unul foarte important. Fostul tenismen și-ar dori sa devina din nou tatic, iar de curand au aparut zvonuri cum ca Ioana Nastase ar fi insarcinata!

- Zvonurile privind un posibil divorț intre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au fost lamurite de cantareața, care a facut primele declarații in acest sens. Artista a precizat și care au fost motivele care au dus la acest tip de speculații.

- Vali Vijelie a facut primele declarații despre concertul pe care l-a ținut pe litoral. Evenimentul a fost „spart” de Poliție, oamenii legii dand drumul la sirene pentru a dispersa mulțimea imbulzita sa-l asculte pe manelist. S-a vehiculat ca, la final, Vijelie a primit și o amenda.

- In urma cu doar cateva zile, Irina Loghin, soțul, dar și fiul lui acesteia s-au infectat cu noul coronavirus, iar in aceste momente se afla internați la Matei Balș! Primele declarații ale fiului cantareței de muzica populara desprea starea de sanatatea!

- Razvan Burleanu (36 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, a comentat deciziile luate in Comitetul Executiv al FRF de astazi, de a modifica formatul Ligilor 2 și 3 pentru sezonul 2020/2021. Despre eșalonul secund, Burleanu a spus: „Avem un numar cat mai mare de meciuri competitive. Au fost…

- Un incendiu puternic a izbucnit marți in cartierul Chitila. Doua case au fost cuprinse de flacari, cu posibilitate foarte mare de a se propaga și la un bloc. 22 de oameni au fost evacuați.Citește și: Batalia de la Capitala: cum se joaca meciurile in fiecare sector. Alianța de dreapta risca…

- Dupa Marcel Pavel și Andreea Esca, actrița Adriana Trandafir povestește ca a trecut prin clipe grele de cand a luat noul coronavirus, la un moment dat simțea ca este la un pas de moarte. "Mie mi-a placut ca era racoare și era bine, dupa orele acelea petrecute in platou cu foarte multa lume,…

- "Sunt bine, nu am niciun simptom", a declarat fotbalistul, potrivit paginii de Facebook a CSA Steaua. Valentin Niculae este internat in Spitalul Matei Bals. Ceilalti jucatori si staful lui Daniel Oprita, care se afla in izolare, in cantonament, vor efectua, vineri, noi teste. Ultimele…