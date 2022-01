Stiri pe aceeasi tema

- Covid-19 nu va fi niciodata eradicata, dar societatea are sansa sa puna capat urgentei de sanatate publica in 2022, a declarat marti Michael Ryan, directorul general al Programului OMS pentru Situatii de Urgenta in Sanatate, la evenimentul virtual de la Davos Agenda Forumului Economic Mondial, relateaza…

- Covid-19 nu va fi niciodata eradicata, dar societatea are sansa sa puna capat urgentei de sanatate publica in 2022, a declarat marti Michael Ryan, directorul general al Programului OMS pentru Situatii de Urgenta in Sanatate, la evenimentul virtual de la Davos Agenda Forumului Economic Mondial, relateaza…

- ​​Testarea pentru COVID-19 in cabinetele medicilor de familie intra in linie dreapta dupa publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Sanatații și al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate ce reglementeaza aceasta activitate. Medicii care doresc sa testeze in cabinetele lor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, i-a convocat, marti, pe reprezentantii directiilor de sanatate publica si pe cei ai spitalelor pentru pregatirea masurilor pentru valul 5 al pandemiei COVID-19. “Este o intalnire cu directiile de sanatate publica si cu managerii unitatilor sanitare pentru pregatirea…

- Guvernul a aprobat, marti, o Ordonanta de Urgenta care permite medicilor de familie care au contract cu Casa de Asigurari de Sanatate sa poata face teste rapide antigen pentru depistarea infectiei cu coronavirus. Medicii de familie vor putea achizitiona testele rapide antigen dintre cele care sunt cuprinse…

- Ministrul sud-african al sanatații a declarat ca decizia luata vineri de mai multe tari din lume de a interzice intrarea pe teritoriul lor a persoanelor care vin din Africa de Sud dupa descoperirea in aceasta tara a unei noi variante a coronavirusului este nejustificata. „COVID-19 este o urgența globala…

- Rolul Departamentului pentru Situații de Urgența ar putea fi diminuat, astfel incat sa nu mai fie un decident in ceea ce privește modul de acțiune in pandemie, a declarat miercuri Alexandru Rafila, ministrul desemnat al Sanatații. „Referitor la Departamentului pentru Situații de Urgența, Arafat este…

- Problemele nu se mai termina pentru Viorel și Oana Lis. Cei doi au fost infectați cu Covid-19, iar fostul edil se confrunta cu momente grele, ținand cont ca numeroasele probleme de sanatate i-au dat mari batai de cap in ultima vreme. S-a aflat cum se simt ce doi dupa ce au fost internați in spital.…