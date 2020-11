Stiri pe aceeasi tema

- Acum, dirijorul Orchestrei Naționale "Lautarii" a iesit de la ATI, insa este foarte slabit in urma complicațiilor provocate de acest virus nemilos, scrie Publika.md. "Am urlat ca un caine saptamanile astea! Știi cum e sa urli ca un caine? In singuratate și izolare totala? Nu mi-am vazut familia,…

- Maestrul Nicolae Botgros se simte din ce in ce mai bine, dupa cateva saptamani petrecute la terapie intensiva, cu diagnosticul Covid-19, iar in scurt timp urmeaza a fi externat din spital. Vestea buna a fost facuta publica pe

- Un barbat in varsta de 59 de ani din Ploiești care este bolnav de cancer și testat pozitiv pentru coronavirus a fost lasat de ambulanța in parcarea Spitalului Municipal Ploiești-Schuller pentru cu nu mai erau locuri libere in unitatea medicala. Fata barbatului a fost cea care a povestit prin ce a trecut…

- Vedeta TVR Iuliana Tudor i-a transmis un mesaj emotionant maestrului Nicolae Botgros, care s-a imbolnavit de COVID-19 si se afla internat in sectia de Reanimare a Spitalului de Urgenta din Chisinau.

- Tragedie la Spitalul Caritas, unde un pacient infectat cu Covid-19 s-a sinucis aruncandu-se de la etaj. Barbatul avea 57 de ani și era ambulanțier. Un pacient confirmat cu noul coronavirus s-a sinucis, duminica, la Spitalul Caritas din Roșiorii de Vede, unde era internat. Barbatul din Alexandria era…

- „Noi spunem in continuare ca totul va fi bine, pentru ca va fi bine, așa credem noi. Soția lui Nelu l-a vizitat, este tot acolo, mai multe nu putem spune, așteptam in continuare o minune”, a declarat o ruda apropiata a manelistului pentru Gandul.ro. Adriana Bahmuțeanu, apropiata a familiei…

- Nelu Stoian, fratele manelistului Florin Salam, se afla la Terapie Intensiva, in stare grava. "Din cauza afecțiunilor de care sufera, diabet, obezitate, starea lui s-a agravat. E foarte greu sa-și revina dupa o luna de Terapie Intensiva, dar familia crede intr-o minune", a declarat un apropiat…

- Liberalii calca pe cadavre pentru a accede in Primaria Baia Mare și nu ii intereseaza daca in demersul lor imbolnavesc pe cineva. Unul dintre liderii liberali a fost confirmat ca infectat cu noul coronavirus, dar impasibili la consecințe, restul echipei continua intalnirile electorale. Este al doilea…