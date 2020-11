Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Birau, primar al comunei Variaș și coordonator Pro Romania Timiș, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente de pe scena politica locala și naționala dar și despre alegerile parlamentare…

- Primarul comunei Varias, Nicolae Birau, coordonator al Pro Romania Timis, considera aberanta intentia autoritatilor de-a inchide pietele agroalimentare, in timp ce supermarketurile ramand deschise. Si asta in timp ce epidemiologii spun ca virusul se raspandeste mai repede in spatii deschise, decat inchise.…

- ”Romanii iși doresc oameni noi in politica, dar in primul rand sa fie competenți. PRO ROMANIA a ințeles acest mesaj și candidatura mea este o dovada in acest sens. Activitatea mea de peste 15 ani in baroul Alba imi da incredere ca pot fi cel mai bun avocat in reprezentarea locuitorilor județului Alba…

- Cine sunt viitorii parlamentari ai județului? Agenția de Rating Politic a realizat o simulare electorala privind alocarea numarului de mandate in viitorul Parlament. Calculele sunt realizate in baza rezultatelor oficiale de la alegerile locale. Astfel, daca votul politic se menține și pe 6 decembrie…

- Ministerul Culturii realizeaza o analiza privind cazurile de infectare cu SARS-CoV-2 in instituțiile culturale, in special in randul artiștilor și lucratorilor tehnici. Avand in vedere transmiterea comunitara foarte accentuata și semnalarea raspandirii cazurilor și printre reprezentanții sectorului…

- Ludovic Orban, șeful Comitetului Național pentru Situații de Urgența, a decis ca la pelerinajele ortodoxe din aceasta perioada sa poata participa doar credincioșii din aceeași localitate, restrangand astfel și dreptul la circulație și afectand și libertatea religioasa. In plus, in tot mai multe județe,…

- ''Firul rosu'' din deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) la sesizarile facute de Avocatul Poporului in starea de urgenta si in cea de alerta il constituie faptul ca restrangerea exercitiului unor drepturi se poate face numai prin lege, nu prin ordonante de urgenta, hotarari de Guvern,…

- Un numar restrans de fani a avut acces la partida amicala dintre Ajax si Eintracht Frankfurt. Suporterii au fost așezați la diatanța.Fotbalul incepe sa treaca de pandemia de coronavirus. Ultimul test pentru revenirea fanilor pe stadioane a avut loc in Olanda la partida amicala dintre Ajax…