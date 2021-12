Nicolae Bănicioiu, trimis în judecată. Cum a ajuns DNA să pună sechestru pe locul lui de parcare Direcția Naționala Anticorupție a comunicat vineri trimiterea in judecata a lui Nicolae Banicioiu , fost ministru al Sportului, dar și al Sanatații in timpul Guvernului Ponta. Fostul demnitar este acuzat de trafic de influența și luare de mita. Surse judiciare au explicat pentru Libertatea cum a ajuns DNA sa puna sechestru pe locul de parcare al acestuia. Procurorii au instituit și masuri asiguratorii asupra unui apartament din Spania, a unui loc de parcare in București, a parților sociale deținute in firme și asupra banilor din conturile lui Banicioiu. Mita, in valoare totala de 800.000 de euro,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

