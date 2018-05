Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Nicolae Banicioiu a anunțat vineri ca iși va da demisia din PSD, adaugand ca va pleca la Pro Romania, condus de Victor Ponta. El nu a ezitat sa critice conducerea PSD, spunand ca nu se mai regasește in partid.- in curs de actualizare

- Deputatul de Suceava, Catalin Nechifor, anunța ca in partidul Pro Romania in care s-a inscris recent au mai aderat trei colegi și anume Emilia Meiroșu, Mircea Titus Dobre și Gabriela Podașca. ”In urma cu fix o saptamana discutam cu Victor Ponta despre Pro Romania. Și despre ce ar trebui sa facem pentru…

- Șeful PSD s-a referit la faptul ca Victor Ponta rupe tot mai mulți parlamentari PSD și ii transfera la nou sau partid, iar Mihai Tudose e unul dintre capii revoltei interne din partid.Miercuri, Victor Ponta a racolat doi parlamentari PSD – Gabriela Podașca și Mircea Titus Dobre, dupa ce…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat, miercuri seara, "atitudinea de sobolan a doi fosti premieri ai partidului", referindu-se la plecarile din partid din ultima perioada, precizand ca "nu se darama casa de la un sobolan sau doi sobolani". "Nu vor reusi (sa ia oameni din PSD -n.r.),…

- "Am chemat (in Pro Romania - n.r.) oamenii care sunt satui de promisiunile nerespectate de PSD. Motiv pentru care Mircea Dobre, vechiul meu bun prieten, ni s-a alaturat proiectului", a declarat Victor Ponta, intr-o conferința de presa susținuta la Constanța alaturi de cei doi foști deputați PSD,…

- Demisii in lant in Parlament. Doi deputati PSD au anuntat ca pleaca din grupul parlamentar al social-democratilor si vor deveni deputati independenti. Alaturi de ei, un deputat PMP a facut acelasi pas. In realitate, toti trei vor merge in tabara lui Victor Ponta, care ar intentiona sa-si faca un grup…

- Intr-un interviu pentru știripesurse.ro, fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri senzaționale despre ințelegerile pe care pe care le-a avut cu actualul șef al PSD, Liviu Dragnea. Victor Ponta spune ca in 2015 a purtat discuți cu Liviu Dragnea pentru ca Rovana Plumb sa preia conducerea partidului…