Nicolae Banicioiu, fostul ministru al Sanatatii, a demisionat din PSD si se alatura miscarii infiintate de Victor Ponta

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in guvernarea „Ponta”, a anuntat ca demisioneaza din PSD si va trece la Pro Romania, formatiunea nou-infiintata in care se afla si Victor Ponta. Am luat decizia de a fi alaturi de colegii mei din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca a demisionat din Partidul Social Democrat, alaturandu-se partidului Pro Romania, formatiune condusa de Victor Ponta. "Va confirm informatia. Am decis sa ma alatur colegilor mei din guvernarea Ponta, cu…

- Fostul ministru al Sanatatii deputatul Nicolae Banicioiu a anuntat vineri ca demisioneaza din PSD pentru a se alatura partidului lui Victor Ponta, Pro Romania, acuzand lipsa de consecventa si deprofesionalizarea continua. „Am luat decizia de a fi alaturi de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare…

- Mircea Titus Dobre, fost ministru al Turismului in guvernul Tudose, si Gabriela Podasca, deputat PSD, s-au alaturat miercuri partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta si Daniel Constantin, potrivit unor surse politice. Alaturarea celor doi are loc la doar o zi dupa ce Victor Ponta anuntase pe Facebook…

- Deputatul Ion Tabugan a demisionat din PMP! Surse politice susține ca acesta ar pleca la Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta și Daniel Constantin. Informația nu a fost insa confirmata de fostul premier.Ion Tabugan este un deputat roman, ales in 2008 din partea PNL, trecut apoi la…

- Pe primul loc se menține Partidul Social Democrat cu 39%, un scor ridicat avand in vedere controversele guvernarii și scandalurile in sunt implicați liderii paridului. Totuși, trebuie remarca sa PSD se afla intr-o ușoara scadere (-3%) fața de ultimul sondaj CURS publicat in ianuarie.Conform…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat luni ca dupa decizia de joi a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in ce priveste dosarul sau, poate sa isi asume o functie de coordonare in partidul Pro Romania. "In 2015, in luna iunie, daca nu gresesc, am demisionat din functia de presedinte al…

- Catalin Ivan susține ca inca nu s-a decis in privința candidaturii pentru un nou mandat in Parlamentul European. "Un an este mult in politica romaneasca. Am avut deja doua mandate in Parlamentul European, dar nu zic 'nu' nici pentru al treilea. Vom vedea in perioada urmatoare," a declarat…