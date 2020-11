Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu, a fost chemat, miercuri dimineața, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Conform surselor Puterea.ro, Banicioiu a fost chemat sa asculte inregistrarile din dosarul in care este acuzat de trafic de influența și luare de mita. Pe 27 octombrie,…

- Potrivit surselor citate, fostul demnitar se afla in sediul instituției unde urmeaza sa discute cu procurorul care l-a pus sub acuzare pentru fapte de trafic de influența și luare de mita in forma continuata. In perioada in care a deținut funcția de ministru al tineretului și sporturilor,…

- Nicolae Banicioiu, fostul ministru al sanatatii in guvernul Ponta, a fost pus sub acuzare pentru trafic de influenta si luare de mita in forma continuata, dupa ce a ramas fara imunitate parlamentara. Procurorii DNA au pus sechestru pe averea acestuia, respectiv bunuri imobile si conturi, arata un comunicat…

- Potrivit unui comunicat al DNA, ca urmare a indeplinirii cerintelor legale si constitutionale referitoare la efectuarea urmaririi penale fata de persoane care au detinut o functie ministeriala la data faptelor, respectiv obtinerea avizului favorabil din partea Camerei Deputatilor, procurorii au dispus…

- Deputații s-au reunit în plen marți, urmând sa dezbata și sa voteze solicitarea DNA de ridicare a imunitatii deputatului Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii, pe care procurorii îl acuza de trafic de influenta si de luare de mita. Parlamentarii PSD și PNL au anunțat ca vor…

- Plenul Camerei Deputatilor dezbate si voteaza, marti, solicitarea Directiei Nationale Anticoruptie de ridicare a imunitatii deputatului Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii, în cazul caruia s-a cerut urmarirea penala pentru savârsirea infractiunilor de trafic de influenta si luare…

- Chestorul Camerei Deputaților, fostul ministru Nicolae Banicioiu, respinge acuzațiile DNA, de trafic de influența și luare de mita. Mai mult, susține ca va renunța la imunitatea parlamentara și nu se mai inscrie in cursa parlamentara. Anunțul a fost facut marți seara, la cateva ore dupa ce DNA a anunțat…

- "Procurorii desfașoara o investigație care vizeaza suspiciuni de savarșire a unor fapte de corupție in contextul comercializarii de bunuri de uz medical catre spitalele publice situate pe raza Municipiului București și a județului Ilfov și aflate in subordinea Ministerului Sanatații. In conformitate…