- Joi, 14 noiembrie, efective din cadrul Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu vor executa, in intervalul orar 15:00-20:00, trageri cu aruncatorul de grenade AG-7 in poligonul automatizat Poplaca. Aparare Comunicat de presa

- Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” a fost, in perioada 08-10 noiembrie, gazda etapei finale pe Ministerul Apararii Nationale a Campionatului Militar de Taekwondo pentru institutii militare de invatamant. Read More...

- ONORANT: O delegatie formata din trei studenti ai Academiei Fortelor Terestre “Nicolae Balcescu” din Sibiu a participat, in perioada 27 octombrie-4 noiembrie, la cea de-a saptea editie a Saptamanii Internationale a Cadetilor organizata de “Army Engineering University of PLA” (AEUPLA), in Nanjing, China.…

- O delegatie militara condusa de plutonierul adjutant principal John W. Troxell, consilierul presedintelui comitetului Sefilor de State Majore Intrunite din Armata Statelor Unite ale Americii, a efectuat, marți, 5 noiembrie, o vizita de informare in Academia Fortelor Terestre “Nicolae Balcescu” din Sibiu.…

- Anul acesta, pe 25 octombrie, se implinesc 75 de ani de cand, in toamna anului 1944, Armata Romana, prin lupta si jertfa, a infrant ultima rezistenta inamica din Ardealul de Nord. Patriotismul ostirii romane a fost probat in seara zilei de 23 august 1944, cand la radio a fost transmisa Proclamatia Regelui…

- Ștafeta Veteranilor Invictus va ajunge luni, 21 octombrie, la Alba Iulia. La ora 16:00, pe platoul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, va avea loc primirea voluntarilor Invinctus care au alergat pe traseul Sibiu – Alba Iulia. Grupul este format din studenti de la Academia Fortelor Terestre…

- Consorțiul Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019 organizeaza miercuri, 9 octombrie, etapa locala a concursului European Young Chef Award. 7 concurenți vor participa maine la evenimentul care va avea loc la Academia Forțelor Terestre din Sibiu, Str. Revoluției, nr. 3-5, incepand cu ora 14.00. Read…

- Marți, 1 octombrie, incepand cu ora 09.00, in incinta Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu, va avea loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2019 – 2020. Read More...