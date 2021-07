Stiri pe aceeasi tema

- Fulgy pare ca se simte din ce in ce mai bine dupa perioada grea prin care a trecut, atat cu legea, cat și cu problemele din cauza substanțelor interzise. Fiul Clejanilor a fost surprins, recent, in timp ce petrecea alaturi de prieteni in doua localuri de lux din Capitala, unde a consumat bauturi fine…

- Nelu Bud nu mai face fața afacerilor. Fostul soț al Corinei Bud pare ca este din ce in ce mai stresat din cauza meseriei de afacerist pe care o are, astfel ca Paparazzii Spynews sunt pe urmele barbatului constant și pare ca acesta nu se afla intr-o stare prea buna. Afaceristul a fost surprins la firma…

- O fata de 15 ani din Iași a fost lovita pe trecerea de pietoni de un autobuz in zona cartierului Dacia. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 0,17 mg/l. Adolescenta a fost transporta la o unitate medicala pentru ingrijiri suplimentare. Șoferul, surprins cu o bere in…

- Ioan Andone știe cand e rost de bogație, astfel ca nu ii pasa daca incurca chiar și circulația pentru a-și atinge obiectivul. Cel puțin, acest lucru au observat paparazzi SpyNews.ro atunci cand l-au vazut pe celebrul antrenor intr-un cartier de lux de langa Capitala in vederea unei investiții cel puțin…

- Loredana Groza este una dintre vedetele care nu pot fi trecute cu vederea oricat s-ar incerca, astfel ca toți cei care o intalnesc raman muți și mai ca fac și plecaciuni in fața cantareței. Și nu vorbim prostii, pentru ca paparazzi SpyNews.ro au imagini care demonstreaza din plin acest lucru.

- Un barbat din Illinois, in varsta de 38 de ani, a fost oprit in trafic duminica, dupa ce un polițist l-a vazut dormind la volanul unei Tesla din 2019, care mergea pe pilot automat, potrivit unui comunicat de presa al Departamentul șerifului din Kenosha.

- Pandemia a lasat un gol mare in buzunarul multor persoane, și fotbaliștii sunt printre ei. Unul insa, foarte tanar, reușește sa iși negocieze sumele chiar și in aceste condiții, și unde altundeva, daca nu chiar la o terasa de lux din Capitala. Ahmed Bani a fost surprins așa cum fiecare fotbalist și-ar…

- Camera de bord a unui șofer a surprins momentul in care un autoturism a intrat in derapaj, la intrarea intr-o curba din Salcioara, comuna Smeeni, și doar norocul a facut ca șoferul sa nu scape controlul direcției și sa loveasca o femeie care mergea pe bicicleta. Potrivit publicației smeeni.com, viteza…