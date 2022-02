Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de Laura Dinca, Cristian Boureanu iubește din nou. Afaceristul, in varsta 49 de ani, are o relație cu Cristina Belciu, o tanara superba. Cei doi par foarte fericiți impreuna cu toate ca intre ei exista o diferența de 25 de ani.

- Corneluș Dinu este un tata responsabil, dar și un soț grijuliu. Afaceristul a petrecut momente prețioase alaturi de soția lui, Alexandra și fiica lui, la un restaurant de lux din Capitala. Paparazzii Spynews. ro, site-ul numarul unu de știri au fost pe urmele lor și au surprins imagini de senzație cu…

- In urma cu un an, afaceristul Viorel Paunescu a ramas fara soția lui, cea cu care a trait 50 de ani impreuna. Din pacate varsta și trecerea timpului iși spun cuvantul, iar acum Viorel Paunescu poate sa mearga la cavoul ei doar cu ajutorul angajaților. Avem imagini exclusive de la cimitirul Bellu.

- Relația dintre Alex Bodi și Daria Radionova pare sa mearga din ce in ce mai bine dupa, in ciuda gurilor rele care nu le dau prea multe șanse de reușita. Cea mai recenta postare a afaceristul dovedește ca rusoaica este deja inclusa in vacanțele de familie. Iata cum arata o plimbare alaturi de iubita…

- Daniel Pancu știe sa se distreze și nu poate spune „nu” petrecerilor, iar pe chipul lui se putea observa ca a dat uitarii numarul paharelor de vin. Fostul fotbalist a fost surpins alaturi de prietenii lui la un restaurant de lux din Capitala.

- In vara acestui an, Cristina Cioran i-a daruit lui Alexandru Dobrescu o fetița, dar barbatul are deja experiența in rolul de tata. Afaceristul are un baiețel frumos dintr-o relație anterioara, iar paprazzii SpyNews.ro au surprins un moment tata-fiu care arata cat de relaxat este ca parinte.

- Cum sa petreci pe cinste de 1 Decembrie, daca nu cu un gratar in aer liber?! Ei bine, Victor Becali este dovada vie ca niciun restaurant de lux nu se compara cu un gratar cu prietenii. Iata cum a fost surprins fostul impresar de catre paparazii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara,…

- Florin Pastrama este un barbat responsabil atunci cand vine vorba de familia sa. Afaceristul iși imparte timpul atat cu treburile din viața cotidiana, cat și cu afacerile. Dovada sunt imaginile noastre surprinse de paparazzi Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania.