Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 29 nov – Sputnik. Poliția a facut unele precizari in legatura cu circumstanțele in care s-a produs accidentul din seara de duminica, in urma caruia o persoana și-a pierdut viața, iar șapte au ajuns la spital. Potrivit oamenilor legii, accidentul a avut loc in jurul orei 16.40, pe…

- Igor Dodon a dat asigurari ca va continua sa ajute oamenii și dupa incheierea mandatului de președinte al țarii. Dodon a declarat, in cadrul emisiunii de vineri, ca in patru ani de președinție a ajutat personal sute de mii de cetațeni și a invitat-o și pe Maia Sandu sa faca același lucru. ”Vreau sa…

- O autospeciala de pompieri a fost distrusa in urma unui accident rutier produs noaptea trecuta, pe Podul Baneasa din București. In urma impactului, patru militari au fost raniți. Conform oamenilor legii, polițiștii au stabilit ca șoferul mașinii Inspectoratului pentru Situații de Urgența circula cu…

- Șoferul unui tractor ar fi fost atacat in seara zilei de ieri, 10 noiembrie, de doi indivizi. Cazul a avut loc intr-o localitate din raionul Orhei. Oamenii legii au fost alertați despre incident la ora 19:15. Conducatorul mijlocului de transport le-a comunicat polițiștilor ca ar fi fost agresat de doi…

- Doi tineri din țara noastra au reușit sa se revada, datorita Președintelui țarii Igor Dodon. Viitoarea mireasa, care era blocata in Soci, a ajuns acasa, in Republica Moldova, dupa ce a intervenit Igor Dodon. Tinerii au trimis un mesaj video, in care i-au mulțumit șefului statului și l-au invitat la…

- Dupa ce showbiz-ul autohton a fost luat cu asalt, asta pentru ca Tristan Tate a marturisit ca a fost inchis, acum afaceristul a marturisit și de ce a ajuns intr-o pușcarie din Germania. Se pare ca fostul Biancai Dragușanu s-a luat la bataie cu oamenii legii din cauza faptului ca nu purta masca de protecție.

- Un accident teribil a avut loc in aceasta dimineața pe DN 1 Ploiești. O fata de doar 18 ani și-a pierdut viața intr-un mod cumplit. A ars de vie in mașina accidentata. Oamenii legii au aflat acum și cine este vinovat de cele intamplate.

- CHIȘINAU, 5 oct - Sputnik. Ofițerul de presa al Inspectoratului de Poliție Anenii Noi, Silvia Vetcu, a declarat pentru Sputnik Moldova ca noaptea trecuta, la intrare in satul Roșcani, un șofer in varsta de 37 de ani, care se afla la volanul unui Mercedes inmatriculat in Franța, a pierdut controlul…