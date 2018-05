Nicolae al României şi Alina-Maria Binder au stabilit data nunţii Daca anul trecut au facut cununia civila, in toamna ii vom vedea mire si mireasa. Iata pe ce data au stabilit casatoria religioasa. Cuplul princiar se pregateste de ziua cea mare si, pentru ca vor ca totul sa fie facut cu atentie si foarte protocolar, exact ca la marile curti regale, Nicolae al Romaniei si Alina-Maria Binder nu s-au grabit sa comunice data casatoriei lor religioase. Acum, cu patru luni inainte de a ajunge la altar, cei doi au dat publicitatii faptul ca se vor casatori pe 30 septembrie, la Biserica Sfantul Ilie din Sinaia, urmand ca la receptie sa aiba alaturi invitati din tara… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

