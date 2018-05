Stiri pe aceeasi tema

- Fostul principele Nicolae a fost implicat intr un accident rutier in nordul Capitale. Din primele informatii, nepotul Regelui Mihai I, Nicolae, a fost implicat intr o tamponare usoara, in zona liceului francez din Bucuresti. Referitor la acest incident, fostul principe Nicolae a postat un mesaj pe Facebook:…

- Fostul principe Nicolae a fost implicat, marți, intr-un accident rutier in nordul Capitalei, au precizat, pentru MEDAFAX, surse din cadrul Poliției Rutiere.Potrivit reprezentanțlor Poliției Rutiere, nepotul Regelui Mihai I, Nicolae, a fost implicat intr-o tamponare ușoara, in zona liceului…

- Nepotul Regelui Mihai I, Nicolae, a fost implicat intr-o tamponare usoara, in zona liceului francez din Bucuresti. Fostul principe Nicolae a facut o intelegere amiabila cu celalalt sofer implicat Din primele cercetari, este vorba de nerespectarea distantei intre autoturisme, vinovat…

- Un accident rutier a avut loc, luni, pe Str. Liviu Rebreanu din Sectorul 3 al Capitalei. O femeie de 85 de ani care ar fi traversat printr-un loc nepermis a fost lovita mortal de un sofer, potrivit Brigazii de Politie Rutiera.

- Momente de groaza in zona de Nord a Capitalei, dupa ce doua mașini s-au izbit puternic. In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat și a ramas cu roțile in sus pe prima banda. O persoana a avut nevoie de ingrijirile medicilor, iar circulația a fost blocata. Un accident rutier a avut loc…

- Pe langa racirea accentuata, bucureștenii se confrunta duminica și cu fenomenul numit ploaie inghețata care apare de obicei atunci cand un front atmosferic de aer cald se suprapune peste unul rece, aflat sub temperatura de inghet. Vremea s-a racit accentuat in București, unde maxima termica se va situa…

- Un șofer din București a reușit sa atraga atenția oamenilor legii dupa ce, sub influența bauturilol alcoolice, a produs un accident chiar in centrul Capitalei, unde a reușit sa se izbeasca violent de o fantana.

- Un accident rutier in care au fost implicat doua masini a avut loc, duminica, pe Calea Crangati, la intersectia cu Bulevardul Constructorilor. Din primele informatii, cauza ar fi nerespectarea culorii rosu a semaforului, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.