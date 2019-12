Nicolae al Romaniei, Andreea Marin, alaturi de Adrian Brincoveanu, si vedete cunoscute din showbiz au descoperit experienta Custom-Made Consiglieri

RATA ȘOMAJULUI ÎN JUDEȚ, ÎNTR-UN TREND DESCENDENT

AJOFM Hunedoara a înregistrat în luna octombrie a acestui an o rată a șomajului de 2,93%