Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Scotiei, Nicola Sturgeon a declarat in cadrul unui interviu acordat luni seara postuluui de televiziune BBC ca in cazul in care Scotia iși va obtine independenta, atunci va incerca sa reintre in Uniunea Europeana. Doamna Sturgeon este si presedinta Partidului National Scotian (SNP),…

- Regatul Unit s-ar putea dezbina in urma Brexitului. Dupa ce premierul Scoției, Nicola Sturgeon, a declarat in repetate randuri ca, in cazul divortului de UE, va declanșa un nou referendum privind separarea de Marea Britanie, de data asta partidul republican din Irlanda de Nord si-a

- Boris Johnson spulbera speranțele scoțienilor privind independența. Reacția premierului de la Edinburgh Premierul britanic Boris Johnson a respins duminica ideea organizarii unui nou referendum pentru independenta Scotiei. De cealaltă parte, Partidul Laburist, cea mai mare forţă de opoziţie…

- Premierul britanic Boris Johnson (conservator) a respins duminica ideea organizarii unui nou referendum pentru independenta Scotiei, in timp ce Partidul Laburist, cea mai mare forta de opozitie din Regatul Unit, a sugerat ca nu ar incerca sa opreasca un astfel de demers, informeaza EFE, potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson (conservator) a respins duminica ideea organizarii unui nou referendum pentru independenta Scotiei, in timp ce Partidul Laburist, cea mai mare forta de opozitie din Regatul Unit, a sugerat ca nu ar incerca sa opreasca un astfel de demers, informeaza EFE. …

- Lidera Partidului National Scotian (SNP) Nicola Sturgeon a anuntat vineri ca va cere inainte de Craciun sa i se permita organizarea unui nou referendum pentru independenta Scotiei, transmite Reuters, scrie Agerpres.

- Scotia trebuie sa organizeze un referendum pentru independenta in 2020 si va cere in curand puterile necesare pentru ca aceasta consultare populara sa se desfasoare legal, a declarat marti primul ministru si lidera Partidului National Scotian (SNP), Nicola Sturgeon, potrivit Reuters."Sarcina…

- Scotia ar putea organiza un nou referendum privind independenta fata de Marea Britanie in cazul producerii unui Brexit fara niciun acord, a avertizat miercuri premierul scotian, Nicola Sturgeon.Aflata in vizita la Berlin, Nicola Sturgeon a declarat ca, in cazul in care Marea Britanie se va…