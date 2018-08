Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului britanic Theresa May inca mai crede in posibilitatea de a negocia un 'acord bun' cu europenii privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Continuam sa credem ca un acord este rezultatul cel mai probabil,…

- Sefa guvernului britanic Theresa May inca mai crede in posibilitatea de a negocia un 'acord bun' cu europenii privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Continuam sa credem ca un acord este rezultatul cel mai probabil,…

- Uniunea Europeana a respins, joi, propunerea Marii Britanii de a i se permite colectarea, in locul Uniunii, a taxelor vamale de la granita Regatului Unit, relateaza Sky News.Citește și: SURSE - Dragnea a bagat intreg Guvernul in vrie: s-au inroșit telefoanele la Palatul Victoria "Uniunea…

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat ca scenariul producerii unui Brexit fara ca Marea Britanie sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana in privinta iesirii din Blocul comunitar este unul improbabil, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Irlanda ar sustine 'categoric' Marea Britanie daca aceasta ar cere o extindere a calendarului privind articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeana pentru iesirea din blocul comunitar, a afirmat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, informeaza Reuters. ''Daca Marea Britanie…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, preluata…

- Decizia de luni a premierului britanic Theresa May de a accepta cererile sustinatorilor unui Brexit dur nu va schimba pozitia Irlandei in negocierile cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a dat asigurari luni premierul irlandez Leo Varadkar,…

- Marea Britanie vrea sa-si intareasca relatiile de politica externa si de securitate cu Uniunea Europeana prin "cel mai apropiat acord de cooperare posibil" si este deschisa fata de participarea sa la o forta europeana de interventie, dupa Brexit, a declarat David Lidington, secretar de stat in cabinetul…