- Delia Matache traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul ei, Razvan Munteanu, dar ca in orice casnicie mai exista și certuri. Cantareața a dezvaluit de la ce pornesc discuțiile intre ea și partenerul ei de viața, dar și cine cedeaza primul.

- Mihai Mitoșeru se cunoaște cu Oana Zavoranu de mai bine de 20 de ani. Cei doi au avut o frumoasa poveste de dragoste, dar care din pacate s-a incheiat. Care sunt motivele pentru care relația lor nu a mers, a spus Mihai Mitoșeru. Prezentatorul TV a vorbit deschis și degajat despre ce s-a intamplat acum…

- Catalin Moroșanu este cel mai cunoscut kickboxer și pugilist profesionist la categoria grea de la noi din țara. Luptatorul a vorbit despre relația pe care o are cu Georgiana, soția sa, iar cei doi sunt impreuna de 20 de ani.

- Joana Benedek, actrița romanca ce a cucerit Mexicul și Venezuela prin rolurile sale negative interpretate excepțional in telenovele, s-a retras din televiziune, dar nu și din viața publica. Joana Benedek s-a nascut in ianuarie 1972 la București, dar a plecat din Romania pentru a lucra in america latina.…

- Atrocitațile comise de soldații ruși in Cernihiv sunt consemnate de procurorii ucraineni. O mama ii povestește unui procuror cum fetița i-a fost luata de ruși, fara sa o mai vada vreodata, iar un barbat povestește cum a stat inchis intr-un beci, timp de 20 de zile, pentru

- Dan Negru a vorbit despre participarea la emisiunea „40 de intrebari” cu Denise Rifai și despre relația pe care o are cu aceasta de cand au devenit colegi la Kanal D. Acesta a fost intrebat daca venirea in cadrul emisiunii a fost „o pregatire a terenului” sau o simpla coincidența. Mai mult decat atat,…

- Evenimentul neplacut de la Premiile Oscar a intrat in atenția tuturor! Ei bine, daca Will Smith este cunoscut de toata lumea, la nivel internațional, amantul soției sale, Jade Pinkett Smith, nu iși expune viața in fața tutror și se ferește de lumina reflectoarelor. Cu toate astea, noi am aflat cine…