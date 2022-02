Nicoale Ciuca: Romania poate primi un numar mare de refugiati din Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca Romania poate primi un numar destul de mare de posibili refugiati din Ucraina. Intrebat ce numar de refugiati ar putea primi Romania, el a raspuns: „Un numar destul de mare”. Premierul a aratat, cu privire la situatia din Ucraina, ca inca nu exista o analiza…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, la intrarea in sedinta PNL, despre evolutia situatiei de securitate din Ucraina, ca ”exista pregatite masuri astfel incat sa putem sa asiguram sprijinul necesar unui flux de refugiati, inclusiv partea de repatriere”, insa ”pana in acest moment nu avem nicio…

- Romania poate primi un numar destul de mare de posibili refugiati din Ucraina, a declarat premierul roman, Nicolae Ciuca. Prim-ministrul a menționat, cu privire la situatia din Ucraina, ca inca nu exista o analiza cu institutiile de specialitate.

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca deocamdata Romania nu a primit solictari de repatriere a unor romani din Ucraina. Mai mult, Ciuca spune și ca țara noastra e pregatita sa preia refugiați din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a vorbit, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Digi24.ro, despre Grupul de Lupta al NATO care va fi desfașurat in Romania, despre agresivitatea crescanda a Rusiei și despre „Cea mai buna decizie luata vreodata de Romania” - aderarea la NATO

- Ministerul Justiției (MJ) a publicat , ieri, minutele dezbaterilor publice privind proiectul de desființare a SIIJ, din din 28 ianuarie și 31 ianuarie anul curent. Continua controversele legate de proiectul legislativ pus in dezbatere publica de MJ. In cadrul dezbaterii din data de 28 ianuarie, ministrul…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a intervenit, vineri, in Parlament si a respins cererea Rusiei de retragerea a trupelor NATO din Bulgaria si Romania si a cerut Moscovei o dezescaladare in criza in centrul careia se afla Ucraina, relateaza site-ul Novnite.com. ”De la aceasta tribuna vreau sa spun clar…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca pana la finele anului Legea privind certificatul COVID urmeaza sa fie adoptata, intr-o forma agreata cu specialistii in materie. Ciuca s-a intalnit cu reprezentantii cultelor religioase din Romania, care au cerut exceptarea de la certificatul verde, lucru care,…