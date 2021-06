Nico & Vinz lanseaza single-ul “Don’t Be Afraid” Duo-ul norvegian, Nico & Vinz, inspira oamenii din intreaga lume prin mesaje pozitive, despre a fi bun si a construi legaturi bazate pe iubire pura, pasiune, iar astazi, 4 iunie 2021, lanseaza single-ul “Don’t Be Afraid” Nicolay “Nico” Sereba și Vincent “Vinz” Deryform formeaza duo-ul norvegian Nico & Vinz (cunoscut anterior ca Envy). Au caștigat popularitate in Norvegia dupa ce au lansat hitul “One Song”, in 2011. Cariera lor nu a inceput inainte de 2013, cand și-au schimbat numele din Envy in Nico & Vinz și au lansat mega-hitul “Am I Wrong”, care are peste 1 miliard de stream-uri pe toate platformele… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

