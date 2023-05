Nico Santos a lansat albumul Ride

Stiri pe aceeasi tema

- Freya Ridings a lansat albmul “Blood Orange”. Pana in prezent, Freya Ridings a stabilit platforma ideala pentru a lansa urmatorul proiect. Primul ei single din 2023, „Weekends”, s-a dovedit a fi unul dintre cele mai mari hit-uri ale ei pana in present. Piesele ulterioare „Face In The Crowd”, „Can I…

- Jessie Ware a lansat albumul “That! Feels Good”, material care include aclamatele single-uri „Free Yourself”, „Pearls” și „Begin Again”. Exista un sentiment incredibil de libertate pe parcursul noului album al lui Jessie Ware. Succesul filmului „What’s Your Pleasure?” și spectacolele live ulterioare…

- Celebra artista Omara Portuondo a lansat de curand noul sau material – “Vida”- in colaborare cu Gaby Moreno, o compozitoare, cantareata si producatoare guatemaleza. Sambata, in data de 17 iunie 2023 o veti putea asculta pe Omara live la Sala Palatului din Bucuresti, interpretand piese celebre din intreaga…

- Ana Kui a lansat piesa „Nevoie de tine“, melodia fiind inclusa pe albumul ei de debut, Ganduri țesute. Piesa a carei producție muzicala a fost realizata deproducatorul muzical Johnny Kui are și are parte de mixaj și master de Catalin Ivașcu. Anul trecut Ana Kui a aparut ca invitata speciala la concertul…

- Artista lugojeana Yvonne a lansat un nou single impreuna cu producatorul muzical timișorean Vlad Radoi, melodia „Don’t Play Me”, care beneficieaza de sun sound electronic modern. In prezent, artista, pe numele ei adevarat Yvonne Moș, pregatește albumul de debut. „Am 21 de ani și am inceput sa cant la…

- U2 a lansat albumul “Songs Of Surrender”. Pentru a marca lansarea TSongs Of SurrenderT, Island Records și Interscope impartașesc astazi detalii despre U2SOS40, un proiect de colaborare unic, care a vazut 40 de artiști și creatori din intreaga lume invitați sa creeze o piesa de conținut de 60 de secunde,…

- Slowthai a lansat albumul “UGLY”. Dupa debutul sau nominalizat și mult laudat la Mercury Music Prize, Nothing Great About Britain, și dupa albumul sau al doilea in topul clasamentelor TYRON, noul proeict pare sa schimbe din nou narațiunea unuia dintre cele emoționante talente muzicale din Marea Britanie.…

- Yeat a lansat albumul “Afterlyfe”. Condus de „Shmunk”, o colaborare de netagaduit cu YoungBoy Never Broke Again, proiectul de 22 de piese reia de unde a plecat proiectul anterior al lui Yeat, Lyfe, in timp ce iși extinde talentul și ajunge la un sunet și mai experimental. Evidențiat cu melodii neclare…