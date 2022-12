Stiri pe aceeasi tema

- Dj Sava și iubita lui demonstreaza cu fiecare apariție in public, ca sunt mai indragostiți ca niciodata! Cei doi nu pierd niciun moment in care sa iși arate afecțiunea in public, in vazul tuturor. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele lor și au surprins fiecare mișcare pe care au facut-o cei doi indragostiți,…

- Un sofer de tir beat a fost depistat pe pe un drum din judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc ieri, 07 decembrie in jurul orei 23:15. Citeste si: Imagini de impact. Sofer de TIR beat, depistat pe un drum din judetul Constanta. Alti conducatori auto au sunat la 112 GALERIE FOTO VIDEO Oficial…

- O femeie rapita de un barbat din Alba Iulia, timp de mai multe ore, a scapat doar dupa ce a ajuns Poliția la fața locului. Barbatul care a ținut-o captiva a fost condamnat la inchisoare cu suspendare.

- Fiul lui Viorel Catarama știe sa se respecte! Tudor a ieșit imbracat la patru ace sa iși plimbe cațelul. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și au surprins imagini de senzație. Dovada ca tanarul este in pas cu moda in orice moment al zilei.

- Capsula Orion a trecut luni la doar 130 km de suprafața selenara, dar s-a indepartat apoi rapid și orbiteaza la o altitudine de 40.000 km, cu o viteza de 5.000 km/h. Sambata urmeaza un alt moment istoric: atingerea celui mai indepartat punct.

- Gloria Buzau a reușit o victorie extrem de prețioasa, sambata, 12 noiembrie 2022, in deplasarea de la Unirea Dej, intalnire care a contat pentru etapa a 14-a din Liga 2. In startul jocului s-a ținut un moment de reculegere in memoria jurnalistului Mihai 'Mișu' Baltag, disparut dintre noi vineri, 11…

- Municipalitatea a oprit centrala care furniza apa calda pentru angajati ca sa faca economie, a anuntat edilul general al Capitalei, Nicusor Dan. “Ne-am uitat la iluminat pe parcursul noptii, dupa orele de program, in acest moment aveam oprita centrala care furniza apa calda pentru angajati si de asemenea,…

- Noul an a venit cu o noutate foarte interesanta: au aparut primele televizoare cu panouri QD-OLED (Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode), infrațite cu un televizor QLED. Știm de aproape trei ani ca Samsung lucreaza la aceasta tehnologie de panou, dar a trebuit sa așteptam pana la CES pentru a ne…