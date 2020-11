Nico a devenit mamă la doar 20 de ani! „A fost un copil foarte iubit” La inceputul anului acesta, Nico a implinit frumoasa varsta de 50 de ani. Cu trei decenii in urma, la doar 20 de ani, artista devenea mama pentru prima oara. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, cantareața a vorbit despre relația speciala pe care o are cu fiica ei Alexandra. Dupa ce un an din copilaria ei a fost plecata de acasa pentru a pune bazele carierei sale muzicale, Nico și Alexandra au fost nedesparțite. Nico a devenit mama la doar 20 de ani! „A fost un copil foarte iubit” „Ajutorul cel mai mare [in creșterea Alexandrei] a fost mama. Daca nu era mama, daca nu erau surorile mele,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deranjata de zvonurile din presa ca ar divorța, Lavinia Pirva (35 de ani) a clarificat speculațiile in mediul online. Lavinia și artistul Ștefan Banica Junior (52 de ani) au devenit parinți in luna mai a anului trecut. Cuplul are un fiu, Alexandru , in varsta de 1 an și jumatate. Lavinia Pirva a clarificat…

- Delia, fiica actorului Denis Ștefan (44 de ani) și a soției lui, bebelușa Cristina, a implinit 7 ani. Ce frumoasa este fiica actorului Denis Ștefan și a bebelușei Cristina! Delia a implinit 7 ani „7 ani azi!!! Nu am cuvinte … Iți mulțumim! Mami și tati vor fi mereu in urma pașilor tai”, a scris Cristina…

- Dupa ce imagini scandaloase cu el și amanta lui au aparut in mediul online, Alex Bodi a dat primele declarații despre relația cu Daria, femeia alaturi de care se iubește inca din luna februarie. Fostul iubit al Biancai Dragușanu nu se mai ascunde și a spus tot adevarul.

- Sambata, 31 octombrie, Cristina Ștefan (29 de ani), soția actorului Denis Ștefan (44 de ani), a dezvaluit in mediul online ca actorul a fost infectat cu noul coronavirus. Pana in acest moment, bebelușa și fiica perechii, Delia (6 ani), nu au contractat virusul. „Ne-am testat și [a ieșit] negativ [la]…

- Fosta gimnasta Monica Roșu, dubla medaliata cu aur la Jocurile Olimpice din 2004 (Atena și Grecia), este insarcinata cu primul ei copil. Fosta gimnasta Monica Roșu este insarcinata! Cum a aflat? Invitata in platoul emisiunii TV Vorbește Lumea, Monica a dezvaluit cum a aflat, dar și cum i-a dat vestea…