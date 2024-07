Nicki Minaj nu ajunge la SAGA Festival. Mesajul artistei pentru fanii care au cumpărat toate biletele Anunțul a fost facut de artista pe rețeaua sociala X (fostul Twitter), unde a explicat motivele deciziei sale. „Din grija pentru binele echipei noastre si al meu personal, am fost sfatuita de echipa mea de securitate sa nu ma deplasez la festivalul din Romania in aceasta seara din cauza preocuparilor legate de siguranta”, a scris, duminica seara, pe X, Nicki Minaj.„Ca mama, trebuie sa ma asigur ca iau decizii corecte pentru ca eu sa ajung acasa la fiul meu si pentru ca echipa mea sa ajunga acasa la familiile lor. Sa nu iau in considerare sfatul echipei de securitate in acest moment, pur si simplu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

