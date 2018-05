Stiri pe aceeasi tema

- Nicki Minaj are o relație cu Eminem și a confirmat acest lucru pe Twitter raspunzand unui mesaj postat de un fan. Zvonuri despre faptul ca cei doi ar ieși impreuna circula de ceva timp in presa, dar nu au fost confirmate pana acum. Nicki Minaj, pe numele sau real Onika Tanya Maraj, originara din Trinidad-Tobago,…

- Fosta iubita a DJ-ului suedez Avicii a postat un mesaj extrem de emoționant pe Instagram, dupa ce știrea despre moartea celebrului artist a facut inconjurul lumii. Aceasta a postat urmatoarele: “Haide, iubito, nu renunța la noi. Alege-ma și iți voi arata iubirea.” Acestea sunt versurile dintr-o melodie…

- Dupa ce a luat o pauza de social-media in primele luni ale anului 2018, Nicki Minaj a scos doua single-uri de succes și a intrerupt și tacerea in online. Iar acum ca s-a intors, artista nu se ferește sa reacționeze la energia negativa din comentariile pe care le primește pe Instagram. Duminica, Nicki…

- Vladimir Draghia e plecat de langa frumoasa lui partenera și fiica lor de mai bine de trei luni. Cei doi iubiți au o relație foarte speciala, iar asta se vede mai ales din postarile lui Alice pe contul de Instagram al actorului. La cateva ore dupa ediția incendiara de seara trecuta, vedeta a facut publica…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la DJ-ul Steve Aoki! “Cum ar fi ca de ziua ta sa devorezi un tort intreg in mijlocul unei mulțimi de sute de mii de oameni? I s-a intamplat unei tinere care a mers la evenimentul DJ-ului sau preferat, aflandu-se in public cu o pancarta pe care scria: “Today...…

- Kygo a folosit cele mai draguțe fotografii pe Facebook și Instagram pentru a anunța ca vineri va lansa noua piesa, numita “Remind me to forget”. Piesa anunța inceputul unui nou an plin de aventuri, asta dupa succesul masiv pe care albumul “Kids in love” l-a avut in 2017. Am tras și noi cu ochiul la…

