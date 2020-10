Nicki Minaj a devenit mamă pentru prima oară Nicki Minaj (37 de ani) a devenit mama pentru prima oara. Rapperița a dat naștere miercuri, 30 septembrie, confirma E! News . Nicki Minaj a devenit mama pentru prima oara Nicki și soțul ei nu au dezvaluit nici sexul, nici numele bebelușului lor. Rapperița și-a confirmat sarcina in luna iulie a anului acesta. In imaginile publicate atunci, Nicki este surprinsa in mai multe costume de baie, purtand peruci colorate și tocuri foarte inalte. La scurt timp de la anunțul sarcinii, artista le-a mulțumit fanilor ei pentru urarile de bine. „Iubire. Mariaj. Purtarea unui copil in pantec. Sunt extrem de nerabdatoare… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

