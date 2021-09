Stiri pe aceeasi tema

- Alina Radi a marturisit de fiecare data faptul ca pe ea și Nick Radoi ii unește ceva puternic, chiar daca nu mai sunt impreuna de 8 ani. Daca pana acum nu ne-a dezvaluit, ei bine , a sosit momentul. Ieri, artista a dezvaluit la Antena Stars ca a fost insarcinata cu milionarul, dar a pierdut copilul,…

- Tulpina Delta a inceput deja sa puna stapanire și pe Romania, astfel in urma numarului crescut de cazuri Covid-19 sunt așteptate noi restricții. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a vorbit chiar astazi despre masurile care vor fi luate, cat și despre conditiile in care se vor desfasura marile adunari,…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, vorbește pentru prima data despre referendumul organizat pentru unirea municipiului Buzau cu comuna Țintești. „In timp ce guvernanții sunt preocupați sa se certe intre ei, primarii PSD au inceput adevarata reforma administrativa din Romania. Referendumul…

- Triunghiul amoros format din Nick Radoi, Madalina Apostol și Alina Radi pare sa devina din ce in ce mai controversat, iar barbatul a simțit nevoia sa faca și primele declarații pentru a lamuri intreaga situație și scandalurile care s-au iscat in urma controverselor. Iata care au fost declarațiile lui…

- Alex Bodi a dat uitarii tot ce a avut in trecut cu iubitele celebre din Romania și acum și-a gasit fericirea in brațele unei șatene focoase, Justyna. Cei doi au petrecut un weekend de vis pe litoralul romanesc și cand mai toata lumea credea ca deja cei doi formeaza un cuplu, Alex Bodi a dat din casa…

- Laurențiu Reghecampf este unul dintre cei mai discreți oameni din Romania, care s-a facut cunoscut doar pe baza rezultatelor avute in teren, și nu prin scandaluri mediatice, insa acum, dupa multitudinea de intrigi aparute in spațiul public, celebrul antrenor a decis sa puna piciorul in prag și sa lamureasca…

- Madalina Apostol a povestit intr-un interviu la Antena Stars ca la inceputul relației sale cu Nick Radoi barbatul a pus pe urmele ei detactivii pentru a știi tot ce face. Astazi el a marturisit de ce a apelat la aceștia și ce a descoperit.

- Madalina Apostol se afla in prezent in Romania și o sa fie in țara pentru o buna perioada de timp. Intoarcerea romancei a ridicat multe semne de intrebare cu privire la relația pe care aceasta o are cu Nick Radoi, dar milionarul a spulberat orice zvonuri legate de o posibila deparțire.