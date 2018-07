Nick Radoi și Madalina Apostol au decis sa mearga pe drumuri separate fara sa spuna ce anume a dus la ruptura dintre ei. Acum insa omul de afaceri a vorbit deschis despre motivele desparțirii lor. (Reduceri mari la jocuri PC) Nick Radoi și Madalina Apostol au decis in urma cu cateva luni sa mai dea […] The post Nick Radoi, despre motivul desparțirii dintre el și Madalina Apostol: ”A intervenit cineva intre noi” appeared first on Cancan.ro .