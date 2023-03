Stiri pe aceeasi tema

- Prima piesa trap din cariera pentru Nick de la N D (Nick n n d) este și prima lansata in acest an. Artistul de 45 de ani și-a adus fiica de 16 ani la filmari și a inclus-o in videoclip. Cum suna piesa Siropay .

- Dupa cum ne-a obișnuit in ultimul an, Antonio Pican revine in atenția fanilor cu o noua creație proprie pe care o lanseaza impreuna cu Sprint Music. Noua piesa se numește “Esti Sigura” și este compusa chiar de artist. Antonio Pican lanseaza azi o noua piesa, creație proprie, impreuna cu Sprint Music.…

- Fermecatoarea solista revine cu o noua surpriza muzicala chiar de ziua iubirii la romani, cu o piesa ritmata, ”Timpul”. Gabriella Nastas și Sprint Music ofera un cadou atat vizual cat și muzical, tuturor indragostiților care sarbatoresc romanește. Pentru Gabriella Nastas noul single ”Timpul”, insoțit…

- In saptamana in care s-a sarbatorit Valentine’s Day, zilele iubirii, interpreta hitului “Ea Știe”, in colaborare cu Ralflo, Beatrice Dragnea lanseaza un nou single trist, “Adorm plangand”, alaturi de Sprint Music. “Adorm plangand” are o poveste in care se vor regași mulți. “Atunci cand am ascultat prima…

- Fosta concurenta la “Vocea Romaniei” lanseaza o noua piesa, dar de data aceasta ne șocheaza cu schimbarea radicala de stil muzical dar și de look. Aura B. lanseaza piesa “Daca te-aș pierde“ un vals, o melodie de dragoste, perfecta pentru dansul mirilor. Aceasta melodie este scrisa chiar de solista,…

- Jean Gavril, concurentul de la America Express - Drumul Aurului, se mandrește cu o familie minunata. Artistul are o soție superba și o fiica minunata. Hai sa vezi cum arata persoanele la care s-a gandit fara oprire in aventura din Mexic.

- „Another Love” capata o noua forma prin intermediul unei colaborari dintre AINT, Strobe și Bel Galiacho. Cu ritmuri mai alerte decat cele prezente in varianta originala, și cu o voce feminina puternica, aceasta versiune a piesei „Another Love” are toate ingredientele necesare sa intre in atenția publicului.…

- In decembrie, in ultima luna din an, Mario Joy, artist cunoscut atat in țara cat și la nivel internațional, revine in atenția fanilor sai cu un nou single – “Regrets”, o melodie cu un mesaj special ce trebuie acultata cu mare atenție. Autorul hitului „California” se intoarce cu o noua melodie insoțita…