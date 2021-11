Nick Kyrgios, despre Roger Federer: 'Este Michael Jordan al tenisului'

Stiri pe aceeasi tema

- Nick Kyrgios (26 de ani, 90 ATP) a oferit declarații magulitoare despre Roger Federer (40 de ani, 15 ATP). Rebelul Nick Kyrgios se inmoaie de fiecare data cand vorbește despre Roger Federer. Australian a vorbit de fiecare data la superlativ despre elvețian, iar acum il compara cu Michael Jordan (58…

- Rafael Nadal a vorbit recent, în cadrul unui interviu, despre rivalitatea teribila pe care o are cu Novak Djokovic, laudându-l pe sârb pentru calitațile și spectacolul oferit pe teren în ultima perioada. Mai mult de atât, spaniolul a punctat câteva aspecte și despre…

- Australianul Kokkinakis si italianul Travaglia isi vor disputa trofeul la chellangerul Sibiu Open, duminica, potrivit mediafax.ro. Thanasi Kokkinakis, invingatorul lui Roger Federer in 2019, si Stefano Travaglia, favoritul principal al turneului si jucator aflat in Top 100 mondial (97 ATP),…

- Așa cum am anticipat inca de la inceputul ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open 2021 s-a dovedit a fi turneul marelui schimb de generații in tenis. La fete lucrurile au stat foarte clar și finala a fost chiar intre doua adolescente, dintre care Emma Raducanu a inregistrat o premiera la US…

- ​Jenson Brooksby a produs marea surpriza în debutul partidei cu Novak Djokovic, jucatorul de 20 de ani reușind sa câștige clar, scor 6-1, primul set al partidei. Liderul mondial a revenit însa și s-a calificat în sferturile de la US Open dupa ce a mai cedat doar șapte gameuri.…

- Egalarea performantei lui Rod Laver in istoria tenisului il stimuleaza pe Novak Djokovic in incercarea de a cuceri Marele Slem, a afirmat liderul mondial, joi, adaugand ca a devenit jucatorul care este astazi pentru ca a vrut sa conteste dominatia lui Roger Federer si a lui Rafael Nadal, informeaza…

- Clubul Sportiv Orhideea din Piatra Neamt organizeaza duminica , 22 august, intre orele 16.30 și 18.00, o actiune de promovare a tenisului in randul copiilor, in Piata Stefan cel Mare, in zona care se inchide circulatiei autoturismelor in weekenduri. „Așteptam copiii care vor sa incerce acest sport pentru…