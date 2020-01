Stiri pe aceeasi tema

- Bobbi Kristina Brown, unica fiica a legendarei cantaretei pop americane Whitney Houston a murit in circumstanțe terifiante puse la cale chiar de iubitul tinerei. Acesta a murit la varsta de doar 30 de ani.

- Actorul sud-coreean Cha In-ha a fost gasit decedat in locuinta sa, a anuntat miercuri politia, a treia tanara celebritate care si-a pierdut viata in ultimele doua luni in aceasta tara, unde are loc o dezbatere aprinsa despre presiunea intensa pe care retelele de socializare o exercita asupra artistilor,…

- Un moldovean in varsta de 54 de ani a decedat intr-un accident grav produs in Italia. Tragedia a avut loc ieri, in jurul orei 23.00, in zona Conselve din Padova, scrie presa italiana. Barbatul se afla la volanul automobilului de model Peugeot.