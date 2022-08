Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul emoționant pe care l-a transmis Catalin Botezatu, la Splash! Vedete la apa, pentru Irisha. Bruneta a fost copleșita de emoții. Cum a reacționat vedeta dupa ce a ascultat ceea ce i-a spus designerul, dar și de la cați meri a sarit, și ce parere a avut juriul.

- Nicolae Marin sau NiCK (N&D) se numara printre primii concurenți care au decis sa accepte provocarea Splash! Vedete la apa. Artistul a avut parte de cateva momente dificile, la antrenamentele pentru cel mai racoritor show al verii.

- Primele zile de antrenamente la bazinul olimpic de la Bacau au venit si cu o prima accindentare pentru Nick (N&D) la Splash! Vedete la apa, show ce va avea premiera in aceasta seara, de la 20:30, la Antena 1. Ca sa iși poata continua pregatirea dinaintea saltului facut pentru concurs, artistul a avut…

- Maria Constantin a suferit un atac de panica in timp ce iși pregatea saritura pentru cel mai racoritor show al verii, Splash! Vedete la apa, ce va avea premiera pe 11 august, de la 20:30, la Antena 1.

- Ramona Olaru a lipsit de la prima ediție a show-ului Splash! Vedete la apa, insa a avut un motiv intemeiat. Astfel, vedeta a absentat motivat de la bazinul Olimpic de la Bacau, iar rolul sau a fost preluat de Diana Munteanu, care s-a bucurat pentru faptul ca a facut echipa cu Monica Birladeanu și Razvan…

- Romica Țociu și Nea Marin au atras atenția cu cea mai recenta ipostaza in care au fost surprinși. Catalin Cazacu a distribuit pe rețelele de socializare o poza cu cei doi la bustul gol. De-o parte e Romica Țociu, iar de partea cealalta e Nea Marin. In poza apare in centru și Catalin Cazacu, el fiind…

- Noul sezon al show-ului „Splash! Vedete la apa” sta sa inceapa! Emisiunea ce va fi difuzata de Antena 1 va avea nu unul, ci trei prezentatori. Pana sa inceapa emisiunea și sa aiba ocazia sa ii vada evoluand in cadrul show-ului pe concurenții care iși vor lua inima-n dinți și vor sari in apa de […] The…

- Ramona Olaru, colega lui Razvan și Dani, mai are de așteptat pana va intra in concediu. Deși matinalul de la Antena 1 se termina la finalul acestei luni, ea va participa, pentru al doilea an consecutiv, la emisiunea “Splash! Vedete la apa”. Anul trecut, emisiunea a fost prezentata de Razvan Fodor, Anna…