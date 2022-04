Stiri pe aceeasi tema

- HAIM a lansat piesa “Lost Track”. Videoclipul este regizat de colaboratorul lor de lunga durata Paul Thomas Anderson. Melodia a fost scrisa de HAIM și produsa de Danielle Haim, John DeBold și Ariel Rechtshaid. Haim a postat versurile piesei “I’ll never get back what I lost track of” pe Instagram, spunand:…

- Un nou produs “Hood Famous” este fresh și gata de lansare. Johny Romano feat. Connect-R aduce in atenția fanilor sai o piesa care va atrage atenția tuturor: “Polițai”! Melodia este inspirata din realitate iar cei doi artiști explica exact de ce au denumit-o așa! “Piesa lui Johny, din start, nu trebuie…

- Fanii concursului ”Eurovision” au fost surprinși anul acesta de piesele alese, de interpreții veniți pe scena, dar și de unele comentarii venite din partea juriului. Minodora s-a inscris și ea in cursa cu speranța sa reprezinte Romania in acest show de zile mari. Celebra cantareața de manele desființeaza…

- Gașca de cinci adolescenți din trupa 6Teen in frunte cu Mellina au revenit in atenția fanilor cu o noua lansare. Tinerii au filmat videoclipul piesei “Melodia mea”, la care au lucrat cu Mellina, despre care puștii au numai cuvinte de lauda. Spre final de ianuarie iata ca membrii trupei 6Teen inființata…

- Mihai Traistariu a spus ce parere are despre piesa lui Costi Ionița pe care a pregatit-o pentru Eurovision 2022. Este primul an in care artistul nu a mai fost la preselecții, pentru ca nu a avut piesa potrivita.Costi Ionița iși incearca din nou norocul la Eurovision, insa de aceasta data cu melodia…

- Scorpions a lansat piesa “Rock Believer”, cel mai recent single de pe noul album “Rock Believer (Deluxe)”, care va fi disponibil incepand cu 25 februarie 2022. Melodia este un angajament fundamental pentru muzica rock, compusa in stilul inregistrarilor lor remarcabile din anii ’80. “De-a lungul anilor,…

- A inceput un nou an, iar lumea muzicala din Romania a cunoscut un nou nume, o noua tanara artista. Este vorba de Miruna Ștefaniu, originara din municipiul Iași, care la doar 11 ani reușește sa debuteze cu o melodie ce pastreaza un mesaj motivațional, dar și un sound foarte fresh. “Vreau sa Cred„ – așa…

- Rapperul Socol a lansat un single numit „In umbra ta“ alaturi de membrii formației The Bandits, melodia care are parte de un lyric video realizat de Luis Frițu avand parte de instrumentale realizate de SEZ. „In umbra ta“ s-a nascut in cadrul studioului de inregistrari Music Hub Tm care de la lansarea…