Actiunile producatorului american de avioane Boeing si ale furnizorilor sai au scazut luni, dupa ce un avion 737-800 al companiei China Eastern Airlines, cu 132 de persoane la bord, s-a prabusit in muntii din sudul Chinei, transmite Reuters.

Arabia Saudita si-a recastigat pozitia de furnizor principal de titei al Chinei in primele doua luni ale anului 2022, dupa ce fusese depasita de Rusia in decembrie, in timp ce livrarile rusesti au scazut cu 9%, dupa o reducere a cotelor de import care a determinat rafinariile independente sa isi…

Un avion de tip Boeing 737-800 al companiei aeriene China Eastern s-a prabusit luni cu 133 de persoane la bord in regiunea Guangxi, in sudul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, potrivit Reuters.

Presedintele SUA, Joe Biden, si cel al Chinei, Xi Jinping, vor discuta, vineri, despre invazia Rusiei in Ucraina, potrivit unei declaratii transmise de Casa Alba, citata de CNN.

Dupa o batalie feroce, trupele ucrainene care apara orașul au impins forțele rusești afara din Mykolaev și au recucerit aeroportul. Forțele armate ucrainene au recucerit aeroportul regional Mykolaev din sudul Ucrainei de la forțele ruse, a anunțat guvernatorul regiunii.

Trupele ruse au deschis duminica focul la un protest impotriva ocupatiei ruse in Nova Kahovka (sudul Ucrainei) si au ranit cinci persoane, a anuntat agentia de presa ucraineana Interfax Ucraina, care citeaza martori oculari, transmite Reuters.

Uniunea Europeana introduce vineri o actiune impotriva Chinei in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru restrictionarea accesului intreprinderilor din UE la o instanta straina in scopul de a-si proteja si utiliza brevetele, a anuntat Comisia Europeana, conform Agerpres.

O camioneta incarcata cu migranti s-a izbit miercuri dimineata de zidul unei case intr-o localitate din sudul Ungariei, in accident fiind raniti soferul si 26 de pasageri, relateaza dpa.