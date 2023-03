MAE anunța ca nu a primit nicio solicitare de ajutor din partea unor cetateni romani, in contextul accidentului feroviar care a avut loc miercuri in Grecia. „Potrivit informatiilor preliminare obtinute de la autoritatile elene, operatiunile de salvare sunt in curs de desfasurare, iar datele referitoare la cetatenia persoanelor afectate vor fi comunicate ulterior. MAE mentioneaza ca, pana la acest moment, la nivelul celor doua misiuni ale Romaniei nu au fost primite solicitari de asistenta consulara in legatura cu acest accident”, arata un comunicat al ministerului. Ministerul Afacerilor Externe,…