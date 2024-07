Niciun român în sferturile de la Iași Open! Crețu și Boitan au clacat Pentru al cincilea an la rand, reprezentanții țarii noastre s-au oprit in optimile de finala ale turneului Concord Iași Open. Dupa ce au trecut de doi capi de serie in primul tur, Gabi Boitan și Cezar Crețu au fost eliminați, joi, in optimi. Gabi Boitan (locul 382 ATP), care joi a implinit varsta de 25 de ani, a fost invins in optimi de spaniolul Martin Landaluce, 18 ani, numarul 304 mondial, scor 6-4, 6-3. Dupa meci, Boitan a primit un tort din partea directorului de turneu Andrei Pavel, iar spectatorii din tribune i-au cantat sportivului nostru „Mulți Ani traiasca”. Tenismanul roman și-a inceput… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

