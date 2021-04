Niciun român în conducerea noii divizii Dacia-Lada a francezilor de la Renault CEO-ul Renault, Luca de Meo, a combinat Dacia și Lada intr-o singura unitate de afaceri, cu scopul de a imparți platformele și, in același timp, de a trece pe segmentul compact mai profitabil. Recent fost numit boardul acesteia, din care nu face parte niciun roman, singurul prezent in conducerea Dacia fiind Mihai Bodeanu, numit, incepand din 1 ianuarie, in functia de Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe si Country Head Romania. Marcile Dacia și Lada au fost puse impreuna in planul Renaulution, al lui Luca de Meo, iar acest lucru i-a surprins pe mulți, iar pe unii i-a speriat, teama… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai vehementi critici ai presedintelui Vladimir Putin, opozantul Aleksei Navalnii (44 de ani) a inceput miercurea trecuta o greva a foamei pentru a incerca sa forteze conducerea centrului de detentie IK-2, unde este inchis, sa ii acorde asistenta medicala adecvata pentru durerile acute…

- Dorina Lazar, in varsta de 80 de ani, este din nou managerul Teatrului Odeon. Primarul Capitalei Nicușor Dan a semnat dispoziția prin care actrița revine pe funcție, dupa ce anul trecut a caștigat definitiv in instanța procesul cu municipalitatea, a carei fosta conducere a demis-o in 2017, o decizie…

- Marius Hațegan, secretarul general al PNL Alba, a transmis, luni, ca „Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, este susținut de PNL Alba pentru un nou mandat de președinte al Asociației Comunelor din Romania – Filiala Alba. Performanța administrativa a domnului primar, atat in fruntea comunei Ciugud,…

- Ladislav Bartonicek, unul dintre actionarii PPF, a fost numit la conducerea activitatilor grupului, dupa decesul miliardarului Petr Kellner, cel mai bogat om din Cehia, se arata intr-un comunicat al Pro TV. Companiile care fac parte din grupul PPF sunt conduse de echipe de manageri profesionisti,…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi i-a solicitat intr-o scrisoare președintelui CE, Ursula von der Leyen, o informare corecta și susținuta despre „certificatul verde digital”: „Acesta nu trebuie sa impiedice, sub nicio forma, libera circulație a cetațenilor”. „Intr-o scrisoare adresata președintelui…

- Profesorul Ioan Sbarciu și-a dat in sfarșit demisia din funcția de președinte al Senatului Universitații de Arta și Design (UAD) din Cluj, care conduce practic Universitatea.Profesorul Sbarciu, 73 de ani, a fost reales in funcția de președinte al Senatului UAD in urma cu un an, iar de atunci in universitate…

- Produsul intern brut a crescut cu 5,3% in trimestrul patru fata de trimestrul trei, ca serie ajustata. Scaderea fata de trimestrul patru din 2019 a fost de 1,5% pe serie bruta si de 1,7% pe serie ajustata sezonier, arata datele semnal publicate de INS. In trimestrul trei economia crescuse cu 6,1% fata…

- “Nu am ințeles niciodata cum poate face performanța cineva intr-o funcție de conducere pentru care da un concurs, o singura data in viața. Ce te poate impinge inainte, ce te poate stimula sa faci treaba, cand știi ca o data trecut de concurs, ești director sau șef serviciu pe viața? Aceasta abordare…