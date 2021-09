Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a precizat ca unitatea sanitara mai are un singur pat liber la ATI, dar spune ca in secția Covid nu sunt foarte mulți pacienți internați. La „Talk B1” cu Aneta Sangeorzan, duminica, medicul a spus ca exista pacienți tineri…

- Doi tineri in varsta de 24 și 34 de ani sunt internati in stare critica la ATI la Spitalui Victor Babeș din Timisoara dupa ce s-au infectat cu COVID-19. Amandoi sunt nevaccinați și se numara printre persoanele care nu credeau in COVID.

- In judetul Suceava s-au raportat, luni, 12 noi cazuri de infectie cu noul coronavirus si un deces, la o persoana din Bosanci, iar incidenta este de 0,18 la mia de locuitori. Numarul cazurilor de COVID-19 si a celor grave cu aceasta patologie ce necesita internare la ATI creste continuu, in prezent,…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 39 de persoane diagnosticate cu COVID și alte 20 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 561 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 26 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 16 pacienți…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 26 de persoane diagnosticate cu COVID și alte 14 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Potrivit Prefecturii Suceava, din totalul celor 604 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou”, 16 pacienți sunt diagnosticați…

- Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita reintra in carantina si va restrictiona accesul vizitatorilor pe fondul cresterii numarului de pacienti cu COVID-19 internati, potrivit unui comunicat postat miercuri pe pagina de Facebook a institutiei, potrivit Agerpres. "Ca urmare a cresterii numarului de…

- Dupa un an și patru luni de pandemie, spitalul județean RESPIRA! La aceasta ora nu este nicio persoana infectata cu COVID internata. Bucurie mare azi la Spitalul Județean de Urgența Bistrița. Sectia COVID ESTE GOALA! „0 – 0 De aceasta data nu este scorul vreunei partide de fotbal de la campionatul european.…

- Sectia de sterilizare a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova va avea parte de reparatii curente. Consiliul Judetean (CJ) Dolj va scoate din vistierie circa 162.000 de euro pentru lucrari de reparatii, atat la exterior cat si la interior. Procedura de achizitie publica a lucrarilor a fost lansata…