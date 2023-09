Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene s-a autosesizat in legatura cu producerea unui accident rutier in Romania cu implicarea unui autocar inmatriculat in Republica Moldova. Potrivit autoritaților romane, accidentul s-a produs astazi, la ora 01:56, pe raza comunei Costești, județul Vaslui.…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, a venit cu precizari in legatura cu producerea accidentului rutier cu implicarea unui autocar in care se aflau cetațeni ai Republicii Moldova. „In autocar se aflau 73 de pasageri, care se indreptau spre Bulgaria. In urma accidentului, 19 persoane…

- Relațiile Republicii Moldova cu diverse organizații internaționale, inclusiv cu NATO, reprezinta decizia suverana și independenta a țarii noastre, a declarat Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) in legatura „cu declarațiile false și calomnioase ale reprezentantei MAE rus despre…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) a confirmat despre producerea accidentului produs in Romania, in care a fost implicata o mașina inmatriculata in Republica Moldova. De asemenea, MAEIE spune ca in urma impactului, 4 persoane au fost ranite, iar una a decedat. Toți erau cetațeni…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) a venit cu detalii despre accidentul in care un autocar de pe ruta Odesa-Balți s-a tamponat cu un camion. Instituția a precizat ca printre persoanele ranite in accident nu se afla cetațeni ai Republicii Moldova. Potrivit MAEIE, accidentul…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) a venit cu o reacție in legatura cu recentele declarații ale reprezentantei oficiale a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova privind reducerea numarului angajaților ambasadei Federației Ruse la Chișinau. Potrivit MAEIE, in relațiile cu…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova a venit cu precizari dupa convocarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darie, la sediul Ministerul rus de Externe. „S-au purtat discuții cu privire la relațiile moldo-ruse in lumina recentelor evenimente. Autoritațile…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), Nicu Popescu, și ministra Afacerilor Externe a Romaniei, Luminița Odobescu, susțin o conferința de presa. Menționam ca Luminița Odobescu se afla in prima sa vizita la Chișinau de la preluarea mandatului de ministra a Afacerilor Externe. Luni,…