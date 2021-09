Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.111.155. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 81 de cazuri noi de coronavirus, fiind testate 1.668 de persoane. Numarul de cazuri noi este in creștere comparativ cu cel raportat luni, cand in județ au fost inregistrate 67 de imbolnaviri cu virusul…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o noua creștere a numarului de cazuri noi de coronavirus. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca de marți și pana miercuri, in județ au fost raportate 22 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. La raportarea de marți au fost 16 cazuri.…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 544 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica, dupa realizarea a peste 38.000 de teste. In același interval au murit de Covid 6 persoane. Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.029…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au raportat 12 cazuri noi de Covid. Numarul acestora este in ușoara creștere fața de duminica, cand la nivel de județ au fost șapte imbolnaviri noi cu virusul Sars-Cov-2. Potrivit aceleiași surse, de duminica și…

- Astazi, 16 august 2021, in județul Alba s-au inregistrat DOUA noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19 raportate astazi, 16 august 2021, sunt urmatoarele: ALBA IULIA – 1 caz IGHIU – 1…

- Trei decese au fost raportate in ultimele 24 de ore la pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, nefiind raportate decese anterioare intervalului de referinta, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, este vorba despre trei barbati care au fost internati in spitale…

- Dr. Valeriu Gheorghita, presedintele CNCAV, a afirmat sambata, la Cluj, ca aproape 90% dintre persoanele diagnosticate cu COVID-19 sunt nevaccinate, iar peste 91% dintre decese sunt la persoane care nu au primit nicio doza de vaccin, potrivit Agerpres. „Ceea ce am observat in ultimele patru saptamani…