Moscova nu a invitat anul acesta niciun lider strain la ceremoniile ocazionate de Ziua Victoriei, la 9 mai, deci nici la parada militara preconizata sa aiba loc in Piata Rosie, a anuntat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. „Nu am invitat niciun lider strain de Ziua Victoriei. Problema e ca nu e o cifra rotunda. Aceasta este sarbatoarea noastra, este o sarbatoare sfanta pentru toata Rusia, pentru toti rusii”, a spus Peskov in conferinta sa de presa zilnica. El a adaugat ca, deocamdata, nu se asteapta nici participarea presedintelui belarus…