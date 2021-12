In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.149 de cazuri noi de COVID-19. Alte 66 de decese au fost raportate de autoritați. La ATI sunt in prezent 1.076 de pacienți cu COVID-19. Vestea buna este ca niciun județ nu se mai afla in scenariul roșu. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.934. Dintre acestea, 1.076 sunt internate la ATI. Dintre cei 1.076 pacienți internați la ATI, 100 au certificat care atesta vaccinarea. Din totalul pacienților internați, 110 sunt minori, 102 fiind internați in secții și 8 la ATI. Pana la aceasta data, la nivel…