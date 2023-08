Niciun festival fără un dosar penal. Traficant de droguri, reținut la Untold Un barbat de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de politisti si procurorii DIICOT cand vindea droguri de mare risc – ecstasy si 3-CMC, in apropierea locului de desfasurare a festivalului Untold. Anchetatorii au stabilit ca el a mai vandut astfel de droguri si in zilele […] The post Niciun festival fara un dosar penal. Traficant de droguri, reținut la Untold appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de polițiști si procurorii DIICOT cand vindea droguri de mare risc – ecstasy si 3-CMC, in apropierea locului de desfasurare a festivalului Untold. Anchetatorii au stabilit ca el a mai vandut astfel de droguri si in…

- Un barbat de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de politisti si procurorii DIICOT cand vindea droguri de mare risc - ecstasy si 3-CMC, in apropierea locului de desfasurare a festivalului Untold. Anchetatorii au stabilit ca el a mai vandut astfel de droguri si in…

- Primarul orașului Constanța, Vergil Chițac, este urmarit penal pentru infracțiunea de abuz in serviciu, a anunțat joi DNA. Urmariți penal in același dosar mai sunt un director din cadrul primariei și președintele Clubului Sportiv Municipal Constanța, pentru complicitate la abuz in serviciu. Anchetatorii…

- Cei șase frați din Calarași, cu varste cuprinse intre 5 și 16 ani, internati in Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, unde au transportați de urgența marți in urma unei intoxicații cu un antibiotic pentru tuberculoza, sunt in stare stabila și nu prezinta complicații. La Spitalul „Grigore Alexandrescu:…

- Sase persoane au fost retinut de procurorii DIICOT, dupa ce ar fi incercat sa vanda diverse droguri, printre care cocaina si ketamina, in urma unor verificari care au fost facute in zilele festivalului Saga din București. Potrivit DIICOT, procurorii au retinut sase persoane, la sfarsitul saptamanii…

- Un barbat a transformat doua hale din Capitala intr-o adevarata „fabrica” de canabis. Polițiștii au descoperit la percheziții 131 de plante și 61 de kilograme de droguri, dar și instalațiile necesare pentru creșterea și procesarea plantelor. Procurorii DIICOT–Structura Centrala au dispus, joi, reținerea…

- Un barbat a fost cercetat de procurorii DIICOT Alba Iulia, dupa ce a fost prins la festivalul Untold, cu un joint confecționat de el. Acesta a fost identificat de polițiști la ediția din 2022 a festivalului ce se desfașoara anual la Cluj Napoca. In aceasta luna magistrații au dat sentința. Potrivit…

- O tanara care urma sa fie angajata unui parlamentar PNL a fost prinsa cu o țigara manuala, la intrarea din Palatul Parlamentului. Atenționata de SPP-iști ca va face un control antiterorist, fatav s-a panicat și s-a dus sa arunce la coș un pachet de țigari, care a atras atenția autoritaților. In pachet…