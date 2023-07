Niciun elev din lotul de matematică, clasat pe locul 4 în lume, nu vrea să rămână în România Toți cei șase elevi de liceu care au reușit performanța istorica pentru țara noastra, de a se clasa pe locul IV in lume la Olimpiada din Japonia, vor sa plece din Romania pentru a-și continua studiile. Elevii romani au obținut cinci medalii de aur și una de argint, la competiția desfașurata intre 112 țari. Lotul […] The post Niciun elev din lotul de matematica, clasat pe locul 4 in lume, nu vrea sa ramana in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

