Stiri pe aceeasi tema

- Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Coreea (KCDC) a lamurit problema „reinfectarii” aparente in cazul bolnavilor vindecați de COVID-19. Intr-un studiu citat de agentia Yonhap, experții spun ca nu exista un virus activ, iar rezultatele la teste este fals pozitiv, intrucat au ramas in corpul…

- Dupa scandalul Hidroxiclorchinei și Remdesivir, cele doua medicamente scoase din Anglia și Franța de pe lista de remedii pentru COVID-19, medicii sunt rezervați sa mai anunțe succesul altor soluții. Listei de posibile remedii i se adauga, mai nou, Famotidina, utilizata in tratamentul ulcerului gastroduodenal,…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o ședința de urgența cu o parte din cabinetul Orban, la Palatul Cotroceni, la finalul careia a declarat ca am parcurs o etapa importanta, dar nu este cazul ca acum sa avem planuri de relaxare. El a subliniat ca astfel de masuri vor fi posibile atunci cand vor fi indeplinite…

- Moscova – epicentrul epidemiei noului coronavirus intr-o tara in care serviciile de sanatate sunt suprasolicitate – a lansat luni un sistem de permise informatice de trecere prin care consolideaza controlul izolarii, relateaza AFP, preluat de news.ro. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni,…

- Numarul de morti de COVID-19 a crescut marti in Italia cu 604, dar cel al cazurilor noi a inregistrat cea mai redusa crestere din 13 martie, potrivit agenției Reuters. Bilantul total al mortilor in tara cea mai afectata de pandemia de COVID-19 a crescut la 17.127 de la 21 februarie, data izbucnirii…

- Un tratament experimental impotriva coronavirusului, care a fost folosit și in China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat in cazul pecienților din Romania, scrie g4media.ro. Compania producatoare a anunțat ca doneaza Ministerului Sanatații de la București medicamentul…

- Autoritațile au anunțat duminica dimineața primul deces din cauza noului coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba despre un pacient care suferea și de cancer și care se intorsese din Franța in 6 martie. Bilanțul infectarilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 433, raportarea oficiala de duminica…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…